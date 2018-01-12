На блокпосту та в самому місті поліцейські вилучили маріхуану

Маріуполець та мешканець сусідньої області мали при собі наркотичну речовин. Наразі чоловікам загрожує до 3 років позбавлення волі.

Головна мета поліцейських, які несуть службу на блокпостах міста, забезпечити безпеку громадян, перешкоджати проникненню на мирну територію бойовиків, які перевозять зброю і боєприпаси, затримувати злочинців, які числяться у розшуку та протистояти здійсненню наркозлочинів.

Так, на стоп-контролі у Кальміуському районі співробітники поліції у ході проведення комплексу оперативно-профілактичних заходів виявили та вилучили у 34-річного мешканця Запорізької області паперовий згорток з коноплею.

Того ж дня у місті у ході несення служби поліцейські Кальміуського відділення зупинили чоловіка для перевірки документів.

Ним виявився 44-річний місцевий мешканець, який при собі мав газетний згорток з маріхуаною. Наркотики були вилучені.

За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за ч.1 ст.309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.