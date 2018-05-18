На блокпосту вилучили пістолет та бойові патрони

У своєму автомобілі чоловік перевозив небезпечну зброю. Поліцейські роззброїли маріупольця та притягнули до відповідальності.

Співробітники Мангушського відділення поліції, які несуть службу на блокпості, зупинили автомобіль для перевірки документів водія.

Ним виявився 26-річний мешканець Маріуполя. У ході огляду авто під сидінням поліцейські виявили та вилучили пістолет та 9 бойових набоїв.

Зловмисник повідомив, що знайшов зброю на території автостанції та вирішив залишити собі.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.

Поліція Маріуполя нагадує, що згідно ч.3 ст.263 ККУ громадяни, які добровільно здали зброю, звільняються від кримінальної відповідальності.