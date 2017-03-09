На блокпосту задержан разыскиваемый за тяжкое преступление, который три года скрывался

Чтобы избежать наказания, житель Мариуполя даже сменил гражданство, однако, возвращаясь в Украину рейсовым автобусом в гости к матери, он был задержан и передан инициаторам розыска. Сотрудники Левобережного отделения полиции с 2013 года устанавливают его местонахождение за причинение тяжких телесных повреждений.

Блокпосты — это, в первую очередь, надежный фильтр оружия и наркотиков, а также серьезное препятствие для тех, кто хочет избежать наказания за совершенные преступления. Полицейские, несущие там службу, имеют в распоряжении доступ к базам МВД, проверка по которым позволяет выявлять тех, кого разыскивают правоохранители.

В прошлом житель Левобережья, находясь в микрорайоне Восточном, в ходе словесного конфликта достал из кармана нож и ударил владельца торгового объекта. Тогда полицейские доставили его в отделение, он сознался в содеянном, однако судебные органы выпустили мужчину под подписку о невыезде. Злоумышленник, пренебрегая вынесенной мерой пресечения, выехал за границу и даже получил гражданство соседней страны.

Прошло три года, разыскиваемый думал, что все улеглось, и теперь он может беспрепятственно вернуться в родной город, чтобы навестить мать. При пересечении пункта пропуска, все пассажиры, которые двигались рейсовым автобусом, подверглись проверке, во время которой и выяснился статус иностранца в Украине.

В настоящее время досудебное расследование в отношении подследственного восстановлено. Ждать вердикт суда теперь ему придется в следственном изоляторе Мариуполя.