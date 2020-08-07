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На «Черемушках» з’явиться оновлена сімейна амбулаторія

Опубликовано 10 Авг 2020

117632372_222807719050294_5031298308583975852_nНа «Черемушках» проводиться капітальний ремонт сімейної амбулаторії на базі Центру первинної медико-санітарної допомоги №4. Тут будуть створені комфортні умови для пацієнтів і лікарів. 

На першому поверсі буде розташовуватися дитяча, на другому — доросла амбулаторії. Тут будуть сучасна реєстратура, оновлені прийомні кабінети, комфортні зони очікування. На прилеглій території обладнають дитячий майданчик і створять парковку. Після ремонту, в медустанові відкриють комунальну аптеку, щоб жителі могли за доступними цінами придбати необхідні лікарські препарати.

«Обслуговуватися в амбулаторії будуть 10 тисяч чоловік, з них 3 тисячі — діти. Але ми готові до збільшення пацієнтів. На «Черемушках» велика щільність населення і багато хто вже хоче переписатися до нашої амбулаторії, тому що найближча знаходиться на проспекті Нахімова», — зазначила головний лікар ЦПМСД №4 Наталія Сапліна.

Вона додала, зараз задекларовано понад 70% населення мікрорайону. Завдяки цьому частина грошей, отриманих від Національної служби здоров’я, направляється на розвиток і закупівлю необхідних медикаментів.

 

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