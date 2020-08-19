На честь свята маріупольський Сталевар підняв прапор України

До Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України на монументі «Сталевар» на в’їзді в Маріуполь підняли синьо-жовтий національний символ.

Для десятиметрового сталевара підготували великий стяг розміром два на три метри. Державний прапор на пам’ятнику вивішували за допомогою автовишки.

Нагадаємо, прикрашати до свят Сталевара вже стало доброю маріупольською традицією. Спочатку, до 120-річчя меткомбінату імені Ілліча на ньому красувалася святкова манишка з символікою ювілею. Потім, до Дня вишиванки — сорочка з унікальним приазовським орнаментом, який склали берегині традицій української вишивки учасниці творчого об’єднання «Натхнення». Взимку оберіг Маріуполя утеплили вовняним шарфом з автентичним орнаментом українського Приазов’я. А з сьогоднішнього дня, завдяки ініціативі молодих металургів, на монументі вперше гордо майорить державний прапор України.