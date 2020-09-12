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На День міста підготували спеціальну дитячу програму

Опубликовано 24 Сен 2020

95456-120131881_814241402651284_3062169569677524211_o26 та 27 вересня у Театральному сквері проходитиме спеціальна дитяча програма до Дня міста. На відвідувачів чекають: музичне наукове шоу, гігантський твістер, спін арт, лабораторія божевільного вченого, гонки на радіокеровані та казкові герої.

Також з 12:00 до 18:00 буде працювати дитячій ярмарок. На локації будуть різноманітний фудкорт, цікаві атракціони та яскраві фотозони.

26 вересня з 16:00 до 17:00 малечу запрошують на костюмоване фіксі шоу «Обережно, Фіксики!»

27 вересня з 14:00 до 15:00 пройде інтерактивна вистава «Пригоди Пітера Пена».

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