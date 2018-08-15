На Донеччині поліцейські змагаються зі стрільби з бойової зброї

16-17 серпня в Маріуполі проходить чемпіонат Головного управління Нацполіції в Донецькій області зі стрільби з пістолетів та автоматів Калашникова. За звання кращого стрілка на рівні борються чоловіки і жінки. 50 пострілів з однієї руки за 20 секунд – такою є одна з вправ, яку виконують поліцейські.

В змаганнях беруть участь 13 команд – близько 60 учасників зі всієї області. Під час відбіркового етапу співробітники поліції змагалися на базі своїх територіальних підрозділів. Переможці продовжили боротьбу в Маріуполі.

Заключний етап стартував в тирі Маріупольського центру первинної професійної підготовки Донецького юридичного інституту. В числі суддів – фахівці тренінгового центру ГУНП в Донецькій області.

«В змаганнях зі стрільби з бойової зброї ви маєте продемонструвати влучні попадання, але головне — законність її застосування», — зазначив під час урочистого відкриття чемпіонату начальник управління кадрового забезпечення обласної поліції Олексій Шевченко.

Команди складаються з 3 учасників. Сьогодні поліцейські доводили свою вправність у стрільбі по нерухомих мішенях. У вправі з пістолетом хлопці та дівчата мали вразити ціль на відстані 25 м із однієї руки. Далі вели вогонь з автоматів на 100 м з положення лежачи.

Завтра на учасників чекає випробування зі швидкісної стрільби. Чоловіки мають подолати дистанцію до рубежу вогню і з однієї руки зробити серію пострілів – у груди та ноги фігури. На все це – 20 секунд. Також стрілятимуть на швидкість з «Калашникова» — лежачи, з коліна, стоячи.

У перший день змагань поліцейські показали гідну вогневу підготовку, довівши, що поліція прифронтової області будь-якої миті готова надати збройну відсіч ворогові.