На Донеччині працюватимуть поліцейські собаки з чотирьох областей

В кінологічний центр поліції Донецької області прибули кінологічні групи із Закарпатської, Сумської, Тернопільської та Харківської областей. Серед їх завдань – виявлення зброї та вибухівки, наркотиків а також пошук злочинця по сліду. Цей загін чотирилапих «детективів» в зоні операції Об’єднаних сил вперше, отже не тільки допомагатиме, але й набуватиме нового досвіду.

Цього разу склад приданих сил було зменшено, адже кінологи Донеччини відтепер своїми силами перекривають два найбільші міста – Маріуполь і Краматорськ та прилеглі райони.

П’ять службових собак будуть працювати в Покровському та Волноваському районах. Кінологи зі своїми вірними напарниками чергуватимуть на блокпостах, вокзалах, автостанціях, виїжджатимуть на місце злочинів у складі слідчо-оперативної групи, працюватимуть з вибухотехніками.

Перед заступанням на службу поліцейські собаки склали тести з пошуку вибухівки: закладку шукали у ящиках та в змодельованих кімнатах.

А кінологи пройшли інструктаж з особистої безпеки, зокрема елементів тактичної медицини. Після цього кінологічні групи вирушили до місць своєї дислокації.