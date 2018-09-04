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На Донеччині працюватимуть поліцейські собаки з чотирьох областей

Опубликовано 04 Сен 2018

Ротация кинологов 04.09.18 4В кінологічний центр поліції Донецької області прибули кінологічні групи із Закарпатської, Сумської, Тернопільської та Харківської областей. Серед їх завдань – виявлення зброї та вибухівки, наркотиків а також пошук злочинця по сліду. Цей загін чотирилапих «детективів» в зоні операції Об’єднаних сил вперше, отже не тільки допомагатиме, але й набуватиме нового досвіду.

Цього разу склад приданих сил було зменшено, адже кінологи Донеччини відтепер своїми силами перекривають два найбільші міста – Маріуполь і Краматорськ та прилеглі райони.

П’ять службових собак будуть працювати в Покровському та Волноваському районах. Кінологи зі своїми вірними напарниками чергуватимуть на блокпостах, вокзалах, автостанціях, виїжджатимуть на місце злочинів у складі слідчо-оперативної групи, працюватимуть з вибухотехніками.

Перед заступанням на службу поліцейські собаки склали тести з пошуку вибухівки: закладку шукали у ящиках та в змодельованих кімнатах.

А кінологи пройшли інструктаж з особистої безпеки, зокрема елементів тактичної медицини. Після цього кінологічні групи вирушили до місць своєї дислокації.

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