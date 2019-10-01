На Донеччині пройшли масштабні навчання

За легендою, група злочинців скоїла наліт на ювелірну крамницю у Маріуполі, а під час втечі захопила у полон перехожого та забарикадувалася у покинутій будівлі. Навчання проходили в умовах, максимально наближених до реальних. Правоохоронці відпрацювали тактику дій під час спеціальних поліцейських операцій «Сирена», «Грім» та «Заручник».

Мета навчань – вдосконалити реагування на події та злагодженість дій підрозділів Національної поліції, Нацгвардії, ДСНС в екстремальних умовах.

У тренуванні були задіяні співробітники обласного главку та маріупольської поліції, поліція охорони, патрульна поліція, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи.

Двоє «нальотчиків» заволоділи ювелірними виробами та втекли на автомобілі. За наказом начальника поліції Донеччини Миколи Семенишина у місті було розгорнуто поліцейську спецоперацію. Координацію дій правоохоронців забезпечував терміново розгорнутий ситуаційний центр.

Патрульні блокували злочинців, однак ті застосували зброю, захопили заручника та сховалися у покинутому будинку.

На місце висунулися екіпіровані групи поліції та спецтехніка: переговірники, групи розвідки, штурму, прикриття тощо. Район проведення операції було оточено. Поліцейські вели спостереження за допомогою дрону.

Умовні зловмисники, погрожуючи вбити заручника, вимагали надати їм гроші та безперешкодний проїзд до окупованої території. Керівництвом поліції було прийнято рішення про штурм. Бійці спецпідрозділу «КОРД» знешкодили злочинців та врятували захопленого ними чоловіка.

Менше двох годин знадобилося поліцейським, аби розшукати та затримати нальотчиків. Як повідомив керівник поліції Донецької області Микола Семенишин, правоохоронці спрацювали гідно, за підсумками навчань тактика та взаємодія підрозділів будуть вдосконалюватися.