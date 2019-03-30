На Донеччині стартувала акція з добровільної здачі зброї

Граната як сувенір у шафі, бойові патрони в руках підлітків, дідова рушниця, що зберігається без дозволу – усе це не тільки поза законом, але й смертельна небезпека. «Здай зброю — збережи життя близьких» закликає поліція Донецької області під час профілактичної акції, яка триватиме з 1 по 30 квітня.

Інформаційна кампанія покликана нагадати громадянам про небезпеку розповсюдження зброї та засоби уникнути загрози.

Мета заходу — вилучити з незаконного обігу вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухівку, а також запобігти злочинам і нещасним випадам з її використанням.

Розповсюджена ситуація, коли жителі знаходять гранату або снаряд, приносять додому та ховають у кімнаті. У гіршому випадку – намагаються розібрати боєприпас, що тягне за собою тяжкі наслідки. Так, в цьому році від поводження з вибухонебезпечними предметами загинули троє людей, ще троє були травмовані.

Поліцейські проводять велику роботу з припинення обігу нелегальної зброї. Від початку року вилучено 114 гранатометів, понад 240 бойових гранат, 20 кг вибухівки і більше 37 тисяч патронів.

В цьому випадку порушники притягуються до кримінальної відповідальності, яка досить серйозна – від 3 до 7 років позбавлення волі.

Однак є спосіб уникнути покарання та зберегти життя собі й оточуючим – добровільно видати правоохоронцям нелегальну зброю, що зберігається незаконно.

Зробити це можна у будь-який час. Для цього потрібно повідомити про бажання здати зброю за телефоном 102 або звернутися до відділення поліції.