На Донеччині стартує місячник добровільної здачі зброї

Заходи триватимуть з 1 до 30 квітня. Громадянам, які добровільно здали незареєстровану зброю, згідно зі ст.263 Кримінального кодексу України гарантується звільнення від кримінальної відповідальності.

З метою вилучення з обігу зброї, боєприпасів, вибухівки та інших небезпечних предметів, які незаконно зберігаються на руках у звичайних мешканців, на території Донецької області проводиться місячник добровільної здачі зброї.

Необхідно пам’ятати, що зберігання зброї без дозвільних документів, — це не тільки злочин, але і небезпека для оточуючих.

Кримінальним кодексом України, а саме частиною 1 статті 263 передбачена відповідальність за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

В той же час, згідно третьої частини вищевказаної статті — особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.

Таким чином, громадяни, які мають у незаконному володінні мисливську, нарізну та гладкоствольну зброю, у вищевказаний період мають можливість звернутися в дозвільну систему за місцем проживання та зареєструвати її в передбаченому законом порядку, при цьому вони звільняються від кримінальної відповідальності.

Нагадуємо, що отримати додаткову інформацію ви можете у місцевих відділах поліції або за телефоном 102.