На Донеччині відкрили вибухотехнічний центр поліції

7 листопада начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Микола Семенишин вручив вибухотехнікам ключі від службового приміщення. Також підрозділ отримав новий службовий автомобіль MITSUBISHI L200. Це дозволить прибувати на тривожні виклики та забезпечувати безпеку громадян у максимально короткий час.

З початку збройного конфлікту вибухотехнічний відділ не мав постійного місця дислокації, адже вся інфраструктура залишилася на окупованій території.

Відсьогодні підрозділ базуватиметься в Маріуполі поряд з кінологічним центром, адже обидві служби разом виїжджають на всі екстрені ситуації.

Адмінбудівля була капітально відремонтована та оснащена необхідною технікою. Тут є кімната для зберігання спецобладнання, навчальний клас, робочі кабінети.

Керівник поліції області Микола Семенишин вручив тимчасово виконуючому обов’язки начальника вибухотехнічного відділу ГУНП в Донецькій області Сергію Нестерову сертифікат на отримання службового приміщення та ключі від сучасного позашляховика. Транспорт був переданий Національною поліцією та наразі є найкращим в регіоні за прохідністю.

«Покращуючи матеріально-технічне забезпечення підрозділів поліції, ми забезпечимо належний рівень публічної безпеки та якісне надання поліцейських послуг», — відзначив Микола Семенишин.

Наразі у штаті відділу 9 фахівців з розмінування. Одна група працівників обслуговує Маріуполь та прилеглі населені пункти, інша працює на півночі області.

З початку року вибухотехніки здійснили близько 900 виїздів за фактами вилучення боєприпасів, анонімними повідомленнями про замінування та на профілактичні огляди під час масових заходів.

Крім того, поліцейські проводять для дітей прифронтового регіону заняття з мінної безпеки.