На Донеччині відзначили День Національної поліції

Сьогодні, на площі Воїнів Визволителів в Маріуполі відбулися урочисті заходи з нагоди другої річниці з дня створення Нацполіції, яка була заснована 4 серпня 2015 року.

Сучасні технології, бронетехніка, нове озброєння та головне — підготовлені, екіпіровані поліцейські , – такою стала за 2 роки поліції Донеччини. На центральній площі прифронтового міста вишикувалися правоохоронці зі всієї області. Незважаючи на спеку, місцеві жителі прийшли привітати тих, хто був поруч весь цей час та дбав про їхню безпеку.

Начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області Віталій Невгад нагадав, що поліція Донеччини пройшла непростий шлях від майже повного розвалу та дезорганізації до відродження та впровадження у роботі новітніх методів боротьби зі злочинністю. Лише за останні роки керівництвом обласної поліції та завдяки спільним зусиллям правоохоронців, підприємців, представників місцевої влади на Донеччині було відкрито Єдиний аналітичний сервісний центр, кінологічний центр, а також заснований підрозділ водної поліції.

- Усе це сприяє зміцненню безпеки мешканців регіону та посиленню довіри населення до поліцейських, які завжди готові прийти на допомогу тим, хто цього потребує . Будьте завжди відданими своїй справі та з честю несіть високе звання поліцейського, — наголосив Віталій Невгад.

Очільник поліції Донеччини зазначив, що лише за час проведення антитерористичної операції поліція Донеччини втратила 16 працівників. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам’ять загиблих правоохоронців, які віддали життя заради незалежності нашої держави та безпеки її громадян.

Вітання від голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павла Жебрівського передав поліцейським його заступник Віктор Ремський, зазначивши, що поліція Донеччини проводить на сьогодні величезний комплекс роботи – важкої, кропіткої та вкрай небезпечної.

З привітанням від Верховної Ради до співробітників поліції звернувся народний депутат Дмитро Лубінець, який підтримує поліцію Донеччини та зокрема її законодавчі ініціативи.

- Коли починалася реформа, ми всі розуміли, що попередня міліція вже вичерпала свій ресурс, їй не довіряють люди, тоді довіри був лише 1%. Зараз реформа йде. В Донецькій області близько 50% людей довіряють саме Національній поліції, — сказав Дмитро Лубінець, побажавши, щоб всі поліцейські поверталися додому.

Секретар Маріупольської міської ради Степан Махсма підкреслив, що зараз поліція Донеччини може бути прикладом для інших областей та відзначив внесок у її становлення першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, який три роки очолював прифронтову поліцію.

- Ми вітаємо нового керівника обласної поліції Віталія Невгада та гадаємо, що планка роботи Нацполіції в Донецькій області буде підійматися все вище та вище, — зазначив Степан Махсма, побажавши поліцейським від Маріупольського міського голови, депутатів та мешканців миру та надійної опори близьких.

Голова міста Покровська Руслан Требушкін подякував керівництву поліції Донеччини за увагу до міста.

- Дійсно, змінилася і матеріально-технічна база , з’явилися нові автомобілі, і дійсно, довіра жителів до поліції значно зросла. Зі святом! — привітав правоохоронців Руслан Требушкін та вручив від громади Покровська автомобіль «Тойота» для несення служби.

Кращі поліцейські, які віддано несли службу, сприяли розвитку поліції, ризикували життям на лінії бойових дій, отримали нагороди – відзнаки Президента та МВС України, чергові спеціальні звання, цінні подарунки та подяки.

Сертифікат на службове житло отримав Віктор Казаков, заступник начальника кінологічного центру ГУНП в Донецькій області. Два роки тому капітан поліції приїхав з Сумщини та зі своїми чотирилапими вихованцями ніс службу у складі сил АТО, зупиняв трафік зброї на блокпостах, а також є одним з тих, з кого починалося створення на Донеччині сучасного кінологічного комплексу поліції.

Зворушливим подарунком для правоохоронців став флешмоб дітей з «Ліги майбутніх поліцейських» та виступ народного театру танцю «Світанок» міського Палацу культури. Зміни у поліції на Донеччині починалися з піклування про безпеку підростаючого покоління. Молодь була однією з перших, хто підтримав оновлену поліцію, і доказом тому стало створення Ліги.

На завершення для всіх присутніх грав поліцейський оркестр та розпочалася виставка техніки та озброєння поліції — наглядний приклад того, як змінилася поліція Донеччини, яка зараз має все необхідне для захисту прав людей в умовах бойових дій.