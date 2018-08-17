На Донеччині визначили кращих стрільців

В Маріуполі завершився чемпіонат зі стрільби з бойової зброї серед правоохоронців. Перше місце посіла команда Головного управління Нацполіції в Донецькій області. Також в трійку лідерів увійшли «Академія поліції» Донецького юридичного інституту та спецпідрозділ КОРД.

Протягом двох днів співробітники силових відомств змагалися у спортивній стрільбі з пістолетів і автоматів Калашникова. Чемпіонат пройшов під егідою обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо».

Змагання проходили у два етапи та об’єднали близько 60 учасників, серед яких представники поліції зі всієї області, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Маріупольського центру первинної професійної підготовки «Академія поліції» ДЮІ МВС України.

Мета заходу – підвищити рівень професійної майстерності з вогневої підготовки та згуртувати підрозділи, які несуть службу в зоні проведення операції Об’єднаних сил.

До фіналу дійшли 23 правоохоронця, 11 з яких – дівчата. Жінки показали навички швидкісної стрільби, поціливши з однієї руки у три мішені на відстані 25 м. Стріляли з розвороту у силует ніг – три постріли за 8 секунд.

Чоловікам належало «знешкодити» 5 умовних противників двома серіями пострілів з «Макарова» – у груди та ноги. Вправа полягала в тому, щоб добігти 25 м до рубежу вогню та вразити всі цілі на лінії фронту. На кожну вправу – 5 набоїв та 20 секунд.

Хлопці також продемонстрували відмінні снайперські здібності у швидкісній стрільбі з автомату на 100 м.

Спортивна стрільба для поліцейських — новий вид змагань, але це не завадило досягти результату. За підсумком балів перемогу одержала команда главку. Друге місце посіла «Академія поліції» і замкнув трійку лідерів спецпідрозділ КОРД.

В особистому заліку у стрільбі з пістолету серед чоловіків першим став Віктор Коваленко, заступник начальника тренінгового центру ГУНП в Донецькій області. Стрілецький баттл серед дівчат виграла тендітна Ольга Коноваленко з «Академії поліції». А у стрільбі з автомату кращим став спепризначенець КОРДу.

Снайперський «тімбілдінг» довів, що поліцейські готові у тісній співпраці з іншими службами виконувати завдання щодо забезпечення безпеки громадян.