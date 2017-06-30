На Донеччині з’явилася перша поліцейська смарт-зупинка

Екстрено викликати поліцію, записатися на прийом до керівництва, отримати довідкову інформацію, скористатися безкоштовним вай-фаєм, дізнатися час прибуття свого автобусу та зарядити телефон – все це відтепер можна зробити на зупинці громадського транспорту по проспекту Нахімова в Маріуполі. Проект, побудований на сучасних IT-технологіях, презентував сьогодні заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін. А першими смарт-зупинку протестувала молодь з «Ліги майбутніх поліцейських» та ліцею-школи №48.

Оновлена зупинка є частиною глобального проекту «Безпечне місто», який вже вивів Маріуполь у десятку міст з високим рівнем безпеки.

- Це ще один елемент з тієї системи безпеки, яку ми впроваджуємо на Донеччині – це сучасний Єдиний аналітичний сервісний центр, «розумні камери», смарт-зупинки. Таким чином ми перекриваємо всю Донеччину, аби люди були захищені та відчували себе у безпеці, — зазначив В’ячеслав Аброськін.

Генерал відзначив, що ідея поліції — зробити такі зупинки не тільки в Маріуполі, а й у всіх містах Донеччини.

Ініціативу поліції підтримала міська влада та керівництво телекомунікаційно-виробничого підприємства «Формат».

- Нам вдалося реалізувати останні досягнення IT-технологій. Тут є сенсорна панель, відеонагляд, вай-фай, кнопка екстреного виклику,LED-освітлення та екран, на якому можна дивитися, через який час прибуде транспорт, — зазначив директор «Формату» Андрій Андрейко.

Зупинка підключена до Єдиного аналітичного сервісного центру (UASC), куди надходить відео з камер відеоспостереження. Вони фіксують усе навколо, тому люди, які чекають на транспорт автоматично знаходяться під захистом поліції.

Як це працює – показав інцидент, який трапився вчора ввечері. Напередодні відкриття зловмисник вирвав дроти, поклав у сумку та пішов, але не встиг пройти кілька кроків, як був затриманий поліцейськими.

На прохання журналістів генерал перевірив, як працює функція екстреного виклику поліції. Рівно через 3 хвилини на місце прибув повністю екіпірований наряд поліції охорони, готовий надати будь-яку допомогу.

Крім того, протягом місяця на зупинці буде встановлено ibox, за допомогою якого громадяни зможуть звертатися до поліції онлайн, мати доступ до законодавчої бази, отримувати довідкову інформацію з правових питань та багато іншого.

Зупинка також обладнана також монітором, де постійно передається вся необхідна інформація про діяльність поліції та актуальні новини про оперативну обстановку. Для зручності жителів на зупинці встановлено зарядний пристрій для всіх типів мобільних телефонів та інших гаджетів.

Першими протестувати смарт-зупинку поліцейські запросили маріупольських старшокласників. Адже найголовніше для поліції – безпека дітей, за якими майбутнє. І саме діти надихають поліцію йти у ногу з часом та впроваджувати найсучасніші засоби захисту.

- Це дуже зручно, я вважаю що такі зупинки мають бути у кожній точці нашого міста,- впевнений учасник «Ліги майбутніх поліцейських» Едуард.

- Найголовніше, це екстрений виклик. Коли немає телефону, немає людей навкруги – просто натиснув кнопку, і тобі допоможуть , — додає Катерина, також учасниця Ліги.

Після презентації В’ячеслав Аброськін запросив усіх в UASC, аби подивитися, як система безпеки працює в комплексі.

Камери інтелектуального спостереження в місті, всередині та зовні на блокпостах, нові поліцейські автомобілі, обладнані трекерами, які дозволяють відстежувати маршрути автівок, та планшетами, на які правоохоронцям надходять завдання, мобільний додаток «Поліція 102» з функцією батьківського контролю — високі технології дозволяють керувати всіма процесами в прифронтовому регіоні та тримати під контролем безпеку всієї Донеччини.