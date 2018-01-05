На Донеччині затримали викрадача, якого розшукувала запорізька поліція

В ході операції «Розшук» поліцейські виявили біля Волновахи зловмисника, який перебував у розшуку за крадіжку з магазину в Запоріжжі. Виявилося, що втікач від закону встиг скоїти аналогічний злочин і в рідному селі на Донеччині.

У рамках спецзаходів на території прифронтової області було створено додаткові, мобільні блокпости, у складі яких чергують співробітники карного розшуку.

На одному з них на в’їзді у Волноваху поліцейські зупинили для перевірки рейсовий автобус, в якому серед пасажирів виявили зловмисника, що значився в розшуку за Головним управлінням Нацполіції в Запорізькій області.

Ним виявився 21-річний мешканець села Андріївки Волноваського району. У грудні, приїхавши до рідних в Запоріжжя, чоловік викрав з торгівельного центру куртку.

Це вже не перший кримінальний досвід затриманого. В рідному селі хлопець скористався довірою знайомих, які на час від’їзду залишили будинок під його опіку. За три дні злодій виніс з подвір’я всі металеві вироби.

Наразі підозрюваний перевіряється на причетність до інших майнових злочинів на території Донеччини та сусідніх регіонів.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Чоловіку загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.