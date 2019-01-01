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На Донечиннi очікується погіршення погодних умов

Опубликовано 14 Янв 2019

дорожзнакТуман, зниження температури, а на дорогах ожеледиця – такі погодні умови прогнозує український Гідромецентр. Будьте обережні та неухильно дотримуйтеся Правил дорожнього руху.

Всього з початку 2019 року на території області сталося 63 дорожньо-транспортні пригоди, 15 з яких з постраждалими. 4 громадянина загинули, 18 – отримали тілесні ушкодження. Більшість ДТП трапилися через недотримання Правил дорожнього руху.

При складних погодних умовах ризик потрапити в аварію збільшується через слизьке дорожнє покриття та недостатню видимість.

За даними синоптиків сьогодні вночі на території регіону очікується погіршення погодних умов. Температура повітря коливатиметься від -2 до +3 градусів,  пориви вітру до 14м/с, опади у вигляді мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Поліція Донеччини закликає дотримуватися Правил Дорожнього руху! Обирайте безпечний швидкісний режим, відмовтеся від ризикованих маневрувань, вмикайте ближнє світло, знижуйте швидкість поступово. Пішоходам варто позначити одяг світловідбиваючими елементами та переходити вулицю тільки у зазначених місцях, попередньо переконавшись у відсутності автомобілів.

Якщо Ви потрапили у сніговий замет та не в змозі самостійно витягнути авто, телефонуйте за номером 102. Групи реагування патрульної поліції продовжують нести службу у максимальній кількості та за необхідності готові надати допомогу.

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