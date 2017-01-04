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На двух важных мариупольских объектах задержаны прохожие с наркотиками

Опубликовано 05 Янв 2017

s10)Один из нарколюбителей — 25-летний гражданин Грузии, другой — мариуполец. У обоих наряды полиции, которые обеспечивают правопорядок на автостанции и железнодорожном вокзале, изъяли коноплю, которую те хранили для собственного употребления.

На автостанции правоохранители заметили мужчину, курящего в неположенном для этого месте. Подойдя, чтобы сделать предупреждение и провести поверхностный осмотр его вещей, полицейские изъяли сверток с коноплей. Мужчина 1988 года рождения пояснил, что растение, уже готовое к употреблению, нашел в подъезде и решил использовать для собственных нужд.

А через полчаса на железнодорожном вокзале наряд, в состав которого входит полицейский-кинолог с пушистым напарником, остановил для проверки прохожего, который направлялся домой. Иностранец проживает на съемной квартире Мариуполя в течение 3 лет, время от времени употребляет коноплю. Именно ее изъяли правоохранители из кармана куртки. История такая же, как и в предыдущем случае — нашел и оставил себе.

Наркосодержащие растения будут направлены на экспертизу. Решается вопрос об открытии по двум фактам уголовных производств за незаконное их хранение (ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины).

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