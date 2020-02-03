На фестивалі «Гогольfest» Маріуполь і німецький Дортмунд з’єднає телеміст

У палаці культури «Молодіжний» вже проходять онлайн-репетиції німецько-української вистави за мотивами п’єси Вільяма Шекспіра «Ромео і Джульєтта». Її покажуть глядачам на відкритті фестивалю «Гогольфест» в квітні цього року. У планах з’єднати дві сцени Маріуполя і Дортмунда телемостом.

П’єсу представлять в рамках проєкту «Цифрові перспективи в молодіжному театрі». Він з’явився в результаті плідної співпраці українського «Гогольfest» і німецького Гете-інституту. Акторами стануть дві команди — молодіжний театр Дортмунда і учні Маріупольського міського ліцею. Маріупольський акторський склад координує режисер народного театру «Театроманія» Антона Тельбізов.

«Це унікальний досвід для аматорського театрального мистецтва в Маріуполі. За допомогою живої музики, елементів театру і танцю, складних костюмів і гриму ми відтворимо сучасне бачення відомої історії. Перед нами стоїть завдання відпрацювати п’єсу онлайн. Скоординувати роботу двох команд, що знаходяться на великій відстані одна від одної. І створити унікальну постановку, яка вразить і захопить глядачів як в Маріуполі, так і в Німеччині», — зазначив він.

Варто відзначити, маріупольські ліцеїсти на чолі з Антоном Тельбізовим побували в Німеччині. Там вони познайомилися з однолітками з дортмундського молодіжного театру. Юні актори попрацювали над сценарієм п’єси і провели спільні репетиції з закордонними колегами.

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