На хабарі затримана інспектор міграційної служби

Детективи слідчого управління поліції Донецької області спільно з працівниками Управління захисту економіки в Донецькій області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури викрили посадову особу при отриманні 5 тисяч гривень за сприяння в оформленні біометричних паспортів переселенцям.

Встановлено, що інспектор Центрального відділу у м. Маріуполі Державної міграційної служби одержала від внутрішньо переміщеної особи кошти за прискорення отримання закордонного паспорту в обхід електронної черги.

Підозрювана була затримана на місці злочину в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші, отримані злочинним шляхом, вилучені.

За фактом розпочато досудове розслідування за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Правопорушення карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.