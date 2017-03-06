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На КПВВ Новотроицкое полицейские задержали работника исправительной колонии ДНР

Опубликовано 06 Мар 2017

блокпосткппДончанин двигался в Киев к отцу, однако во время проверки на контрольном пункте пропуска полицейские обнаружили документы, подтверждающие его участие в незаконных вооруженных формированиях. В Донецком следственном изоляторе человек осуществлял контроль за порядком заключенных.

26-летний парень местный житель Донецка, проживает вместе с семьей. С декабря 2014 по июнь 2015 рядовой внутренней службы ДНР нес службу на территории Донецкого следственного изолятора №5, расположенного по улице Кобозева.

Человек добровольно вступил в ряды боевиков. Получив должность младшего инспектора по контролю за заключенными, форму и оружие, стал работать на боевиков. Новобранец получал зарплату 8000 рублей в месяц, однако через полгода он понял, что этих средств ему мало, поэтому покинул место службы.

Все время бывший боевик находился на территории оккупированного Донецка, а недавно, поссорившись с женой, решил пожить у отца в Киеве.

Без всяких подозрений, взяв с собой трудовую книжку и другие документы, в момент пересечения КПВВ Новотроицкое он был задержан полицейскими совместно с батальоном «Харьков» и сотрудниками пограничной службы.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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