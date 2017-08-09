На КПВВ Новотроїцьке затриманий перевізник зброї
Співробітники Волноваського відділу поліції спільно з працівниками прикордонної служби зупинили спробу ввезення зброї з окупованої території. З автомобіля під керуванням 53-річного жителя Волноваського району вилучено гранату РГД-5, пістолет Макарова та понад 60 патронів.
За попередньою інформацією, чоловік займався перевезенням пасажирів з підконтрольної Україні території в окупований Донецьк та назад.
Під час ретельної перевірки у момент перетину блокпосту в автомобілі було виявлено арсенал нелегальної зброї.
Варто відзначити, що, згідно з базами даних МВС, пістолет Макарова з 2014 року значиться викраденим з лінійного відділу міліції на станції Слов’янськ.
Вилучена зброя та боєприпаси направлені на експертизу.
Водій, який перевозив арсенал, доставлений у Волноваський відділ поліції, з ним працюють поліцейські.
Факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами».
Санкція статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі.