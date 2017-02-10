На линии разграничения под Мариуполем подорвался на мине человек

Парень, 1993 года рождения, наткнулся на мину на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции из мариупольской больницы вчера около 17.45.

Медики сообщили, что мужчина получил ранение около 13.00 и находится на операции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Это первый такой случай в этом году.