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На линии разграничения под Мариуполем подорвался на мине человек

Опубликовано 10 Фев 2017

скораяПарень, 1993 года рождения, наткнулся на мину на трассе между прифронтовыми поселками Павлополь и Чермалык. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и конечностей.

Сообщение о происшествии поступило в Центральный отдел полиции из мариупольской больницы вчера около 17.45.

Медики сообщили, что мужчина получил ранение около 13.00 и находится на операции.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Это первый такой случай в этом году.

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