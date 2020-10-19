На Маріуполь чекають 12 різноманітних фестивалів

Маріуполь має звання «Велика культурна столиця України 2021». В рамках реалізації програми на місто чекають 12 різноманітних культурних проєктів. Тепер слідкувати за новинами на цю тему та анонсами заходів можна на офіційному сайті.

На каналі комунікацій команди програми можна детальніше дізнатися про бренд, програму в цілому та кожен проєкт окремо. Також є можливість долучитися до роботи над програмою та організацією у якості менеджера або волонтера.

Перейти на сайт можна за посиланням-http://mariupol-cultural-capital.com

Мета цієї програми — сприяння промоції та розвитку культури Маріуполя в рамках реформи децентралізації. Усі проєкти будуть реалізовані у 2021 році, при підтримці Українського культурного фонду, за ініціативи ККП «m.EHUB» та Маріупольської міської ради.

Серед майбутніх проєктів вже знайомі маріупольцям та гостям міста — MRPL City Fest, книжковий фестиваль «Open Book», фестиваль класичної музики «Mariupol Classic». Нові проєкти — творча танцювальна резиденція «4 стихії», марафон міжнародних резиденцій та ще багато цікавого.