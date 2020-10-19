Последние новости

На Маріуполь чекають 12 різноманітних фестивалів

Опубликовано 21 Окт 2020

96645-121836502_6225507222453_4944546443824009911_nМаріуполь має звання «Велика культурна столиця України 2021». В рамках реалізації програми на місто чекають 12 різноманітних культурних проєктів. Тепер слідкувати за новинами на цю тему та анонсами заходів можна на офіційному сайті.

На каналі комунікацій команди програми можна детальніше дізнатися про бренд, програму в цілому та кожен проєкт окремо. Також є можливість долучитися до роботи над програмою та організацією у якості менеджера або волонтера.

Перейти на сайт можна за посиланням-http://mariupol-cultural-capital.com

Мета цієї програми — сприяння промоції та розвитку культури Маріуполя в рамках реформи децентралізації. Усі проєкти будуть реалізовані у 2021 році, при підтримці Українського культурного фонду, за ініціативи ККП «m.EHUB» та Маріупольської міської ради.

Серед майбутніх проєктів вже знайомі маріупольцям та гостям міста — MRPL City Fest, книжковий фестиваль «Open Book», фестиваль класичної музики «Mariupol Classic». Нові проєкти — творча танцювальна резиденція «4 стихії», марафон міжнародних резиденцій та ще багато цікавого.

Похожие сообщения

Школярка через непорозуміння з матір’ю пішла з дому

Опубликовано 21 Окт 2020

Поліцейські викрили зловмисника, який позбавив життя 45-річного чоловіка

Опубликовано 21 Окт 2020

До Маріуполя доставлена нова ПЛР-лабораторія

Опубликовано 19 Окт 2020

Хокейний клуб «Маріуполь» презентував свою форму

Опубликовано 19 Окт 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-