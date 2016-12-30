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На мариупольском автовокзале у товарищей изъяты наркотики

Опубликовано 30 Дек 2016

Мариуполь_Наркотики 30.12 1По свертку с коноплей у двух остановленных жителей Гранитного изъяли правоохранители, которые обеспечивают правопорядок на автовокзале. Наркотики направлены на экспертизу, оба гостя привлекаются к уголовной ответственности.

Накануне новогодних праздников наряду с круглосуточным обеспечением правопорядка на улицах города, усиливается контроль на стратегически важных объектах, блокпостах, авто- и железнодорожном вокзалах. Первоочередные задачи — уберечь жизнь и здоровье каждого жителя и создать безопасные условия для встречи самого ожидаемого праздника.

Так, во время патрулирования территории автовокзала наряд полицейских с участием кинолога со служебной собакой остановил двух прохожих 1972 и 1987 годов рождения. В ходе беседы один из мужчин пояснил, что провожает друга в Гранитное. В куртке и брюках визитеров были обнаружены и изъяты новогодние «подарки» в виде свертков с наркосодержащими растениями. Выяснилось, что это провожающий угостил гостя коноплей, которую самостоятельно подготовил для дальнейшего употребления.

С изъятым работают эксперты в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

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