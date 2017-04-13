На мариупольском блокпосту задержали похитителей из Волновахи

В прифронтовом городе злоумышленники хотели спрятаться от волновахских полицейских, а заодно и начать новую жизнь. При осмотре их личных вещей изъяты вещественные доказательства. «Дуэт» передан коллегам для досудебных расследований.

При пересечении пункта пропуска в Мариуполь сотрудники полиции остановили автомобиль службы такси, в котором пассажирами были мужчина и женщина. Процедура проверки документов у пары не вызывала дискомфорта, однако когда дело дошло до осмотра содержимого сумок, они начали нервничать.

Правоохранители обнаружили документы на чужое имя и кошелек, в котором находилось около 500 гривен.

Жители Волновахи пояснили, что все обнаруженные вещи украли на местном рынке, а в Мариуполь ехали, чтобы найти законный источник прибыли.

Сейчас они доставлены в место совершения правонарушения для дальнейшего досудебного расследования.