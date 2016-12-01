На мариупольском железнодорожном вокзале у пассажира изъят кастет

Мужчина хранил металлический предмет в целях самозащиты. Кроме того, он пояснил, что это памятный подарок. Правоохранители орудие нанесения ударов изъяли, в отношении его владельца открыто уголовное производство.

В связи с приближающимися новогодними праздниками некоторые жители отправятся в другие города Украины к родственникам и друзьям. Чтобы в качестве сувениров под елку некоторые из горожан не привезли опасные предметы, правоохранители усилили меры, позволяющие своевременно пресекать попытки вывоза оружия и боеприпасов на жд и автовокзалах.

Тщательному досмотру подвергаются все пассажиры, а также их багаж. В состав патрулей входят два полицейских и кинолог с четвероногим напарником. Кроме того, территорию вокзалов патрулируют сотрудники военной службы правопорядка и бойцы Нацгвардии Украины.

Так, в ходе осмотра вещей 21-летнего гостя из Западной Украины был обнаружен и изъят кастет.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.263 «Ношение, изготовление, ремонт или сбыт кинжалов, финских ножей, кастетов или другого холодного оружия без предусмотренного законом разрешения» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.