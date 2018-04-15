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На маріупольському блокпості виявили трьох школярок

Опубликовано 17 Апр 2018

детиВвечері 16 квітня мешканки Нікольського району без супроводу дорослих вздовж автошляху прямували до Маріуполя. Поліцейські зупинили дівчат на стоп-контролі.

Подруги намагалися пройти крізь фільтраційну систему непоміченими.

Як пояснили школярки (11 и 12 років), вони направлялися до Маріуполя погуляти. Дорогу знали – часто їздили з батьками до міста. На цей раз вирішили прогулятися самостійно, вимкнули телефони та не попередили рідних.

Поліцейські одразу зв’язалися з батьками та передали дітей сім’ям.

Відносно батьків були складені адміністративні протоколи за ч.1 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліція Маріуполя звертається до батьків: цікавитися, де гуляють діти, спостерігати, чим захоплюються, приділяти максимум уваги та не залишати без нагляду.

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