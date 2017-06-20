На месте обнаружения трупа в центре Мариуполя работают полицейские

Сообщение на спецлинию 102 поступило сегодня около 8.20. Труп мужчины, который лежал на обочине дороги около тротуара, выявил проезжающий мимо водитель автомобиля. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, личность умершего и причину его смерти.

В районе Горбольницы №3 (пр.Мира) работает следственно-оперативная группа полиции, медики. Место выявления трупа оцеплено сотрудниками патрульной полиции.