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На месте обнаружения трупа в центре Мариуполя работают полицейские
Опубликовано 21 Июн 2017
Сообщение на спецлинию 102 поступило сегодня около 8.20. Труп мужчины, который лежал на обочине дороги около тротуара, выявил проезжающий мимо водитель автомобиля. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося, личность умершего и причину его смерти.
В районе Горбольницы №3 (пр.Мира) работает следственно-оперативная группа полиции, медики. Место выявления трупа оцеплено сотрудниками патрульной полиции.