На ночное патрулирование выехали спецназовцы КОРДа

Бронегруппы охраняют прифронтовой город каждую ночь в течение трех суток. Такое решение было принято руководством полиции Донетчины для безопасности жителей в связи с проведением в Мариуполе массовых мероприятий — двух футбольных матчей.

В состав усиленных групп быстрого реагирования входят сотрудники уголовного розыска областного главка, отдела безопасности дорожного движения и бойцы спецподразделения КОРД. Наряды будут нести службу на специальном транспорте и обеспечены всем необходимым для работы в зоне боевых действий.

Перед выездом на маршруты полицейских проинструктировал заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Донецкой области-начальник криминальной полиции Сергей Колесник.

Полковник полиции отметил, что со стороны боевиков есть угроза терактов на подконтрольной Украины территории.

- Ваша задача — сохранить в городе безопасность и предотвратить возможные угрозы, — отметил Сергей Колесник.

Бронегруппы будут работать в различных районах Мариуполя и осуществлять контроль на основных транспортных артериях города.

Полицейские будут проверять документы граждан и осматривать транспортные средства на отсутствие оружия, боеприпасов, взрывчатки.

Заместитель начальника полиции Донетчины акцентировал внимание на правилах личной безопасности, поскольку от готовности полицейских, скорости реагирования зависит жизнь и здоровье людей.