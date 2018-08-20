На околиці Маріуполя затримано компанію, яка побудувала бізнес на знищенні насаджень

Встановлено, що чоловіки систематично вирубували дерева, аби потім збувати їх серед населення Кальміуського району. Більш того, деякі з лісорубів вже є учасниками кримінального процесу за аналогічні злочини. Наразі документування правопорушення триває.

Співробітники карного розшуку ГУНП в Донецькій області отримали оперативну інформацію про те, що група молодиків віком від 19 до 31 року час від часу приїжджає на околицю промислового міста та трощить лісопаркову зону заради прибутку. Факт було взято в роботу і вже сьогодні успішно реалізовано.

На місці злочину оперативники застали 6 чоловіків, які вантажили дрова в «Газель». З’ясувалося, що розпилити їх вони встигли ще вночі. Пили відвезли додому, перепочили і приїхали вже за готовим товаром. А це близько 40 кубометрів деревини.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Зловмисники провину визнають.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.