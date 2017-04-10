На Пасху колл-центр 102 полиции Донецкой области принял рекордное количество вызовов

Наибольшее количество звонков касалось бытовых конфликтов и обращений информационного характера. 31 раз в полицию обращались дети, которые, в основном, были свидетелями семейных ссор. Полиция Донецкой области была готова к пику сообщений и отреагировала на каждое из них. Благодаря усиленному режиму несения службы нарушений публичной безопасности не допущено.

Нагрузка на спецлинию 102 традиционно приходится на праздники, и с каждым разом в полицию обращается все больше людей, свидетельствует о росте доверия к правоохранителям.

Так, в Международный день прав женщин и мира колл-центр 102 принял и обработал 800 обращений, а на Благовещение в полицию поступило уже 959 вызовов.

Стоит отметить, что в то время, как количество обращений в полицию увеличивается, в праздники фиксируется самый низкий уровень преступности. Так, за два выходных дня в Донецкой области зарегистрировано только одно тяжкое преступление — убийство, подозреваемый в котором установлен.

В Пасху полиция оказывала гражданам помощь 1094 раз. 46% от всех вызовов поступили в период с 19.00 до 1.00. Благодаря комплексу превентивных мерам в подавляющем большинстве случаев удалось не допустить тяжких последствий.

Вдвое увеличилось количество обращений от детей — за сутки полиция оказала помощь 31 ребенку. Большинство маленьких заявителей сообщали о ссорах в семье, свидетелями которых они становились.

О спокойствии граждан заботились более 1800 правоохранителей, которые сейчас продолжают нести службу в круглосуточном режиме. Результат усиленной работы полиции — жители и гости Донецкой области смогли встретить Пасху в безопасности.

Заместитель главы Нацполиции-начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин поблагодарил личный состав за достойную службу.

- С главными задачами, которые стояли перед нами, мы справились. Сегодня продолжаем нести службу в рабочем режиме, — отметил генерал.

Напомним, усиленный вариант несения службы продолжается. Ситуация в области остается спокойной и контролируемой.