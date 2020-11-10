На перетині пр. Миру та Будівельників збільшено пропускну спроможність проїзної частини

Департаментом транспорту та зв’язку проведено моніторинг дорожньої обстановки на перетині проспектів Миру та Будівельників. У зв’язку зі збільшенням завантаженості проспекту Миру після проведення капітального ремонту.

За результатами цього моніторингу фахівцями департаменту транспорту та зв’язку спільно з ККП «Маріупольавтодор» було розроблено та погоджено з відповідними підрозділами Управління патрульної поліції у Донецькій області, оновлену циклограму роботи засобів регулювання дорожнього руху на перетині проспектів Миру та Будівельників. Тепер встановлено додатковий покажчик, який дозволяє – правий поворот з пр. Миру на пр. Будівельників при русі у напрямку від вул. Леваневського до приміської автостанції №2 в один із циклів роботи світлофорного об’єкту.

Реалізація вищенаведеного заходу збільшить пропускну спроможність та ефективність вузлу, у тому числі прискорить рух міського громадського транспорту.