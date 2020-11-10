Последние новости

На перетині пр. Миру та Будівельників збільшено пропускну спроможність проїзної частини

Опубликовано 12 Ноя 2020

тролейбДепартаментом транспорту та зв’язку проведено моніторинг дорожньої обстановки на перетині проспектів Миру та Будівельників. У зв’язку зі збільшенням завантаженості проспекту Миру після проведення капітального ремонту.

За результатами цього моніторингу фахівцями департаменту транспорту та зв’язку спільно з ККП «Маріупольавтодор» було розроблено та погоджено з відповідними підрозділами Управління патрульної поліції у Донецькій області, оновлену циклограму роботи засобів регулювання дорожнього руху на перетині проспектів Миру та Будівельників. Тепер встановлено додатковий покажчик, який дозволяє – правий поворот з пр. Миру на пр. Будівельників при русі у напрямку від вул. Леваневського до приміської автостанції №2 в один із циклів роботи світлофорного об’єкту.

Реалізація вищенаведеного заходу збільшить пропускну спроможність та ефективність вузлу, у тому числі прискорить рух міського громадського транспорту.

Похожие сообщения

В Украине ввели «карантин выходного дня»

Опубликовано 12 Ноя 2020

Смертельна ДТП на зупинці поблизу Маріуполя

Опубликовано 12 Ноя 2020

Поліцейські вилучили у мешканця Маріуполя кілограм канабісу

Опубликовано 12 Ноя 2020

20 художників покажуть неіндустріальний Маріуполь

Опубликовано 10 Ноя 2020

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-