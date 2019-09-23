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На пішохідному переході збили двох дітей

Опубликовано 25 Сен 2019

Мариуполь ДТП 2 детей 25.09.19 312-річний хлопчик та дівчина 2003 року народження переходили дорогу на зелене світло для пішоходів, коли на них наїхав автомобіль. Дітей госпіталізували з травмами.

Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 7.50. Постраждалих дітей доставили до лікарні з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

На місці події працювали слідчо-оперативна група та слідчий обласного главку поліції. Встановлено, що наїзд на дітей скоїла водійка автомобіля «Шевроле», жителька одного з місцевих сіл.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Санкція статті передбачає покарання штрафом або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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