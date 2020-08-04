На площі Свободи з’явиться композиція «Протистояння»

Проект рішення щодо передачі Маріуполю київської скульптури «Протистояння» відомого архітектора Олексія Золотарьова підтримали депутати на LV сесії Маріупольської міської ради. Вона стане частиною комплексу площі Свободи, доповнивши її сакральним значенням близьким для жителів Маріуполя й України.

Детальніше про комплекс розповів заступник міського голови Олександр Кочурін. Він складається з шести смислових і архітектурних елементів. Їх розмістять уздовж оновленої території площі Свободи — від вулиці Леваневського до проспекту Будівельників.

«Площа Свободи буде нести сакральний сенс для кожного з нас. Елементи комплексу оформлені в загальну емоцію тих почуттів і подій, які притаманні нашому місту і країні в цілому, починаючи з 2014 року», — зазначив Олександр Кочурін.

Комплекс почнеться муралом «Мілана». На ньому зображена шестирічна дівчинка, яка постраждала під час трагедії на «Східному». В ході артобстрілу вона втратила маму, яка врятувала її, накривши своїм тілом. З цього муралу почнеться «екскурсія почуттів», яка покликана розповісти про долю людини та нагадати про тисячі таких історій.

Наступною стане скульптура «Протистояння». Вона розташована в Києві. З пропозицією передати її до Маріуполя звернулася громадська організація «Український кризовий медіацентр». Вона буде відреставрована в первинний стан і транспортована до міста біля моря.

«Її сенс полягає в протистоянні від малого до великого. Протистояння як всередині кожної людини, так і на глобальному рівні. Скульптура покликана показати, що при протистоянні добра та зла, правди та брехні, смислів і емоцій – все одно є щось єдине. Ця фігура покликана задуматися, подивитися на себе, що відбувається з нами і навколо нас», — розповів Олександр Кочурін.

Наступна фігура покаже до чого призводять будь-які протистояння — до втрат. Герб України встановлять ближче до площі Свободи. На його краях розташовані пелюстки листя дуба, з яких буде текти вода. Вона символізує сльози людей і матерів за загиблими воїнами, які захищають Маріуполь і Україну.

Її логічним продовженням стане територія площі Свободи. За її периметром розташують 25 великих голубів — всесвітній символ миру, добра, свободи й єднання. На крилах цього птаха відобразять орнамент кожного регіону нашої країни. Кожну фігуру оснастять спеціальним обладнанням. Через нього спроектують лазерне шоу, яке з’єднає в одну неподільну композицію Україну.

Продовжить ідею «Дзвін Миру», який встановлять ближче до проспекту Будівельників. Завершить комплекс також мурал, присвячений свободі кожного з нас.

Надалі даний комплекс планують закріпити в згорілій будівлі УВС. «Проведено міжнародний архітектурний конкурс, в якому взяло участь 60 архітектурних агентств із понад 30 країн. Всі вони пропонували ідеї в оформленні архітектурної частини будівлі та його змістового наповнення. Даний об’єкт увічнить тему «протистояння» в культурному центрі «Порт культур» », — підсумував Олександр Кочурін.