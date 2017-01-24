На подмогу полицейским Донетчины прибыли девять четвероногих «детективов»

Состоялась очередная ротация группы кинологов со всей Украины, которые в течение последних 50 дней несли службу в зоне проведения антитеррористической операции. Уже сегодня они возвращаются домой, а на смену им пришли другие полицейские вместе со своими служебными собаками. Безопасность жителей Донецкой области — также и в их руках.

Инструктаж новоприбывшим провел начальник управления уголовного розыска ГУНП в Донецкой области Артем Кисько. Он поблагодарил старую группу за достойную службу. Правоохранители и их четвероногие напарники показали хороший результат.

В декабре и январе вместе с сотрудниками возрождающегося кинологического центра ГУНП в Донецкой области несли службу 10 полицейских из других регионов страны и их 9 служебных собак.

Возглавлял группу заместитель начальника кинологического центра ГУНП в Закарпатской области майор полиции Дмитрий Бескровный. Он рассказал, что в их группе двое полицейских вернулись в Донецкую область уже во второй раз, все остальные были впервые.

Среди них — Алена Маликова из Мукачево, которая прибыла в зону проведения антитеррористической операции вместе с «Ароном». Дома в Закарпатье эта трехлетняя немецкая овчарка помогла раскрыть убийство, а в Донецкой области - найти дерзкого грабителя. Злоумышленник ворвался в дом бабушки и цинично отобрал у нее последнее. Именно «Арон» привел полицейских к двери его дома.

Всего за это время кинологи приняли участие в проведении 6 обысков, проверили более 6100 единиц автомобильного транспорта, 1600 человек на железнодорожных и автовокзалах, осуществили 24 выезда в составе следственно-оперативной группы.

В результате было пресечено 14 фактов незаконного оборота наркотических веществ, изъято из незаконного оборота более тысячи патронов, 8 единиц огнестрельного оружия, 2 — холодного, 6 взрывных устройств.

Так, четвероногий «Дик», который «нес службу» на покровском блокпосту, дважды выявлял опасные предметы, которые незаконно перевозили нарушители. Сначала он помог правоохранителям обнаружить в машине автомат Форт-201, 153 патрона калибра 7,62 мм, дисковый магазин к автоматическому оружию и 3 дымовые шашки. А всего через несколько дней - 2 гранаты Ф-1, 148 патронов к автомату Калашникова калибра 7,62мм и автомат Форт-205.

Эти защитники возвращаются домой, но на смену им прибыли «новенькие». Также 10 полицейских и 9 служебных собак будут нести службу в разных населенных пунктах области на линии разграничения, на блокпостах, железнодорожных и автовокзалах.

Среди новеньких — 3 собаки, специализирующиеся на следовой работе, 1 — на поиске наркотических веществ, а все остальные — оружия и взрывчатки. Они прибыли в Донецкую область из Киева и области, Житомира, Черкасс, Сум, Днепра.

Они будут помогать полицейским Донетчины защищать жителей прифронтового региона, обеспечивать их спокойствие, предупреждать и раскрывать преступления.