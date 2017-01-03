На Рождество полиция увеличит количество нарядов, которые будут охранять правопорядок

Во время новогодних праздников публичная безопасность в прифронтовом регионе было сохранена. Вместе с тем не во всех населенных пунктах полицейские сработали на все сто процентов, в отношении начальников отдельных территориальных органов руководством полиции Донецкой области начаты служебные расследования. Усовершенствовать систему безопасности в зоне АТО — такую ​​задачу поставил генерал Аброськин руководителям подразделений полиции во время общеобластного видеоселекторного совещания.

Руководством полиции Донецкой области была проанализирована работа по обеспечению общественной безопасности во время новогодних праздников. В результате принятых мер в новогоднюю ночь удалось не допустить ни одного тяжкого преступления, грабежей, избиений людей и т.п.

Наряду с этим в ряде территориальных подразделений были отмечены недостатки, среди которых — недостаточное количество полицейских нарядов на улицах городов, нецелесообразная их расстановка, замечания к качеству работы отдельных работников.

Генерал отметил, что ценой низкой организации работы и отсутствии контроля за личным составом является безопасность людей. Ответственность за это несет руководитель органа полиции.

- От того, как мы работаем, зависит жизнь человека. Вы не поставили полицейского на улицу, преступник это видит, и он мгновенно реагирует и нападает. В результате страдают люди. Именно поэтому мы приняли решение наказать руководителей ряда территориальных подразделений, начато проведение служебного расследования, — отметил Вячеслав Аброськин.

На этой основе в отношении руководителей были приняты определенные кадровые решения. Так, исполняющий обязанности Дружковского отделения полиции Дмитрий Носов направлен для усиления в прифронтовую Красногоровку.

Назначен новый руководитель в Волновахский отдел полиции. Им стал Александр Коломиец, который до этого возглавлял Константиновское отделение. Новый руководитель получил задание организовать мощную превентивную работу в оперативной зоне с наибольшей линией разграничения.

Накануне Рождества Вячеслав Аброськин поставил задачу пересмотреть расстановку сил и средств полиции в каждом населенном пункте региона и предупредил начальников отделов и отделений о личной ответственности за безопасность людей.

Среди главных рычагов влияния на предотвращение роста уровня преступности, которых нет в других регионах, генерал отметил сеть блокпостов. Во время праздников на них ежедневно работают 195 правоохранителей.

- На сегодняшний день это самый действенный механизм, который позволяет остановить поток оружия, боеприпасов и взрывчатки в мирные области. Изымаются сотни тысяч опасных предметов. Благодаря нашей работе на блокпостах жители понимают — это делать необходимо, — подчеркнул Вячеслав Аброськин.

Так, только в прошлом месяце на блокпостах изъято 12 боевых гранат, противотанковая мина и порох.

Напомним, полиция Донецкой области продолжает работать в усиленном режиме. Безопасность жителей на улицах городов будут круглосуточно обеспечивать более 1600 правоохранителей, еще 600 полицейских будут охранять правопорядок возле культовых сооружений, где состоится праздничная служба. На стратегических объектах жизнеобеспечения будут нести службу 402 работника полиции.