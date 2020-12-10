На Театральній площі проходить монтаж головної ялинки міста

Висота оновленої новорічної ялинки понад 14 метрів. Вона має відмінну від минулих конструкцію. Святкові вогні на ній запалять в День святого Миколая — 19 грудня.

«Ялинку прикрасять шарами червоного та золотого кольорів. Замість гірлянд — іллюмінація. Крім головного новорічного атрибуту на Театральній площі планується ярмарок і установка святкових декорацій – великий ведмідь оточений подарунками, символ року — металевий бик з підсвіткою», — зазначила директор ККП «m.EHUB» Марія Сльота.

Також ялинки будуть встановлені в кожному районі міста. Всі вони поступово оновлюються. Так, в минулому році була закуплена нова ялинка в Лівобережному районі. Тепер — в Центральному. Нагадаємо, у місті буде чотири новорічних локації: Театральний сквер, парк «Веселка», площа біля ПК «Український дім» та площа Свободи.