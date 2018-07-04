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На території автовокзалу поліцейські вилучили у перехожого амфетамін

Опубликовано 29 Июл 2018

4photo_2018-07-12_11-14-20Маріуполець переносив наркотики вулицями міста у пакеті. Правоохоронці притягнули зловмисника до відповідальності.

Під час несення служби на території автовокзалу увагу дільничних офіцерів Центрального відділу поліції пригорнув невідомий чоловік із пакетом у руках.

В ході стандартної перевірки було встановлено 32-річного місцевого мешканця. В пакеті якого було виявлено та вилучено згорток з наркотичною речовиною, ймовірно амфетаміном.

Всю вилучену речовину направлено на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.309 ККУ (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція статті передбачає до 3 років позбавлення волі.

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