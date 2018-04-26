На території маріупольського приватного будинку вилучено арсенал зброї

Гранатомети, пластид, ящик гранат та кілька тисяч набоїв знайшли поліцейські Лівобережного відділення поліції у гаражі звичайного маріупольця. У регіоні тривають загальнодержавні спецзаходи з протидії незаконному обігу зброї та вибухівки.

Співробітники карного розшуку взяли в роботу оперативну інформацію щодо причетності мешканця 1959 року народження до нелегального зберігання заборонених предметів.

За ухвалою суду було проведено обшукові заходи у помешканні громадянина, а також у гаражі. Серед викруток та іншого домогосподарчого інвентаря у пакетах було вилучено 2 гранатомети, 29 гранат та запали до них, 2 цинка (загалом понад 2 тисячі) набоїв, а також пластид.

Чоловік каже, що все це не його – залишили на зберігання знайомі.

Правоохоронцям належить перевірити правдивість його пояснень та встановити кінцевого власника вказаних предметів та речовин.

Досудове розслідування проводиться в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.263 «Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України.

Про будь-які факти порушень у сфері незаконного обігу зброї мешканці можуть повідомити за номером 102.