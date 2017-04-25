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На территории роддома найден младенец

Опубликовано 26 Апр 2017

Мариуполь брошенный младенец 26.04.17Девочку, закутанную в одеяло и женскую куртку, под насаждениями нашел дворник, который подвязывал деревца на территории медучреждения, сегодня утром. Правоохранители начали комплекс мероприятий, направленный на установление местонахождения роженицы и выяснение причин, подтолкнувших ее, в прямом смысле, выбросить дочь.

Сообщение в полицию поступило сегодня около 10.30 от персонала роддома. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа Левобережного отделения полиции. Установлено, что подсобный рабочий, работая на земельном участке, услышал кряхтение и пошел на звуки. На сырой земле внутри выброшенной куртки кто-то шевелился. Заглянув внутрь и увидев детское личико, он схватил сверток и отнес в приемную медучреждения.

Там ребенка осмотрели специалисты. Девочка примерно 10 дней от роду, здорова и весит около 3 килограммов.

- Правоохранители опросили персонал учреждения и гостей, которые могли стать свидетелями события, или владеют какой-либо информацией. Проверяются все роженицы, которые должны были родить в это время детей. Кроме того, полицейские осуществляют поквартирный и подворовой обход жилищ, находящихся рядом с местом, где был найден младенец, — сообщила начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в Донецкой области Екатерина Шнейдер.

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