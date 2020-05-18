Біля підніжжя 10-метрового Сталевара, на в’їзді в Маріуполь, з’явився декоративний тризуб. Співробітники «Зеленбуду» продовжують облаштування ландшафтної композиції. Поки тільки виклали сам герб з щебеню, далі клумбу доповнять декоративною щіпой.

«У цьому році вирішили піти від квітів на цій клумбі. Вона далеко знаходиться і це створює додаткові труднощі в догляді за квітами. Тому прийняли рішення облаштувати клумбу декоративним візерунком у формі Герба України, композиція досить довговічна», — зазначив виконроб центральної ділянки підприємства Павло Миргородський.

Також вчора «Зеленбуд» отримав останню партію однорічних рослин. Квітами прикрасять клумби по бульвару Морському, Меотиди, в Приморському парку та біля пам’ятника митрополиту Ігнатію. Всього висадять близько 15 тисяч петуній, цинерарій, тагетесів і сальвій.