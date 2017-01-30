На вокзале у посетительницы изъяты наркосодержащие «лекарства»

Правоохранители, которые несут службу на вокзале, помешали женщине принять опий в туалете. Сначала она пояснила, что это лекарство, которое ей прописали в местной больнице, однако уже через минуту призналась в наркотической зависимости. Шприц с наркотиком изъят. В отношении его владелицы открыто уголовное производство.

О том, что в мужскую уборную уже не впервые приходит пара, правоохранителям сообщила сотрудница железнодорожного вокзала. Сотрудники Центрального отдела полиции выяснили, что это гражданские супруги. Девушка работает в питейном заведении поблизости. Когда пара зашла в помещение, полицейские проследовали за ними. На момент встречи с нарядом, в состав которого входит и инспектор-кинолог со служебной собакой, злоумышленница уже успела достать из кармана шприц.

25-летняя местная жительница попыталась уйти от ответственности, рассказав выдуманную историю про несуществующую болезнь, но потом призналась в нарушении.

Наркотик изъят и направлен на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч.1 ст.309 «Незаконное хранение наркотических веществ без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.