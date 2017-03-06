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На выходных мариупольские лиговцы предостерегали жителей от мошенников

Опубликовано 07 Мар 2017

Мариуполь мошенничества и лига 06.03 (5)Чтобы мариупольцы не попадали в сети изобретательных обманщиков и не отдавали в руки злоумышленников последние сбережения, участники молодежной организации в сопровождении сотрудниц ювенальной превенции Центрального отдела полиции, которые всего несколько дней назад вернулись в Донецкую область после окончания Днепровского ведомственного вуза, прошлись по центру промышленного города, раздавая прохожим памятки о первоочередных действиях в случае столкновения с мошенниками.

Нынешняя статистика по завладению средствами жителей путем обмана говорит о том, что, несмотря на регулярные превентивные мероприятия, проводимые полицией, люди продолжают класть свои сбережения в кармане преступников. В Донецкой области с начала 2017 года от рук мошенников пострадали свыше 350 жителей.

Чтобы в очередной раз предупредить граждан о преступных схемах и напомнить о мерах личной безопасности по этому виду правонарушений, участники мариупольского звена «Лиги будущих полицейских» вышли на улицы города. Подростки раздавали памятки, содержащие правила обращения с мошенниками, и проводили беседы.

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