На Запоріжжі поліцейські Маріуполя затримали лже-мінера житлової квартири

Посварившись з дівчиною, 27-річний мешканець Запорізької області повідомив про те, що квартирі висотки Маріуполя — динаміт. Затримали його за кілька годин на вокзалі Бердянська (Запорізька обл.)

На лінію «102» надійшло анонімне повідомлення про замінування квартири у Лівобережному районі.

На місце негайно виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу та Лівобережного відділення поліції, вибухотехніки та співробітники кінологічної служби.

Поліцейські обстежили будинок, перевірили кожну квартиру та прилеглу територію. Вибухонебезпечних речовин виявлено не було.

Провівши ряд розшукових дій, оперативники встановили особу жартівника та затримали його на залізничному вокзалі у м.Бердянськ Запорізької області.

Ним виявився 27-річний мешканець сусідньої області. Чоловік зізнався, що, знаходячись напідпитку, посварився з дівчиною. Аби привернути до себе увагу, назвав адресу, де раніше мешкав в Маріуполі, та повідомив про закладену вибухівку. На щастя на той час у квартирі ніхто не проживав.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.259 Кримінального кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.

Варто підкреслити, що поліція Донеччини у святкові дні працює у посиленому режимі задля безпеки мешканців а гостей регіону. Правоохоронці витратили кілька годин спочатку на пошуки загрози, а потім на встановлення місцезнаходження жартівника. Було задіяно кілька служб та підрозділів поліції. В той час у будь-якому куточку 700-тисячного міста могла щохвилини знадобитися реальна допомога.