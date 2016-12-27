На железнодорожном вокзале закончилось путешествие 17-летнего бунтаря из Ужгорода

Киев — Знаменка — Херсон — Днепропетровск – Харьков -Мариуполь: подросток из Закарпатья объездил пол-Украины, чтоб не возвращаться в ужгородский центр профобразования, где учился на столяра. А все потому, что, по его словам, не смог найти «общий язык» с преподавателями. Парня задержал наряд полицейских, обеспечивающий правопорядок на железнодорожном вокзале. Беглец уже успел купить билет в другой город.

С детства 17-летний уроженец Западной Украины по решению матери воспитывается в специализированных учебных заведениях. Однако, жизнь в них ему не нравится, а мать только обещает однажды забрать сына домой. Единственный шанс, по мнению подростка, выразить недовольство, это побег. Только с одной спецшколы-интерната в Солотвино несовершеннолетний сбегал около 25 раз, но тогда все его попытки ограничивались территорией города.

На этот раз, возмущенній отношением учителей Ужгородского центра профобразования, парень подговорил товарища, вместе они заработали денег на дорогу попрошайничеством, после чего сели на электричку и добрались до столицы. Еду им давали неравнодушные пассажиры, а средства на дальнейшие путешествия оплачивали прохожие, которые на киевских улицах бросали копейку уставшим бунтарям.

Товарищ остался в Киеве, а вот 17-летний путешественник отправился дальше. За 7 дней он объездил полстраны, побывав в 4 городах, прежде чем его задержали правоохранители, которые круглосуточно несут службу на мариупольском железнодорожном вокзале. К слову, у парня на руках уже был только что приобретенный билет на поезд, следовавший через Херсон. Там у юноши была запланирована еще одна остановка.

Сейчас он поясняет сотрудникам ювенальной превенции полиции Мариуполя полные обстоятельства, при которых он оказался в чужом городе один. Правоохранители уже связались, и с ужгородскими коллегами и с руководством учебного заведения. Теперь его ждет еще одна дорога — долгие часы на пути возвращения в спецучреждение.