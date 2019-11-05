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Началась иммунизация диких животных

Опубликовано 05 Ноя 2019

60609-ce9841ff9d44626418c69928ff999a70Все районы и города Донецкой области 4 ноября получили перорально антирабическая вакцину «Орисвак». С 5 ноября начато ее раскладку на прилегающих к Мариуполю территориях. Будет разложено 800 доз пероральной вакцины Прелести разлагаются на всей площади охотничьих угодий области, в частности — на обочинах лесных дорог, по лесополосах и в других местах, где обитают дикие плотоядные.

В связи с этим обращаемся к жителям области, особенно это касается детей и подростков, с просьбой не трогать незнакомые предметы на обочине леса, лесных полянах и вдоль тропинок. Приманка выглядит брикетов коричневого цвета размером со спичечный коробок. Просим всех взрослых провести разъяснительные беседы с детьми!

Главным управлением Госпродпотребслужбы в Донецкой области разработана Программа пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства на территории Донецкой области в 2019 году. Определенная территория для проведения иммунизации. Изучена эпизоотическая ситуация по заболеванию животных бешенством за последние 5 лет.

Так, в 2015 году — зарегистрировано 55 случаев бешенства, в т.ч. в 5 диких животных, 2016 году — зарегистрировано 56 случаев бешенства, в т.ч. в 13 жизнь, 2017 году — зарегистрировано 73 случая бешенства, в т.ч. в 14 жизнь, 2018 году — зарегистрировано 55 случаев бешенства, в т.ч. в 13 жизнь, 2019 году — зарегистрировано 29 случаев бешенства в т.ч. жизнь 5.

Проводится информационно-предупредительные меры. Разработан план распространения приманок по карте лесных и охотничьих угодий, мест поселения лисиц и с учетом зарегистрированных случаев бешенства. На территории области планируется провести обработку 11 133 кв. км угодий вакциной в объеме 278 320 доз. Общая площадь угодий для проведения пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства в городе Мариуполе составляет 32 км².

К началу пероральной иммунизации плотоядных животных против бешенства 30.10.2019 в городе Краматорске состоялось заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Донецкой облгосадминистрации, где освещалось вопрос эпизоотического положения по бешенству животных, меры профилактики, локализации и ликвидации очагов болезни на территории Донецкой области и утверждена Программа пероральной иммунизации диких плотоядных животных против бешенства на территории Донецкой области в 2019 году.

Основной целью пероральной вакцинации является создание устойчивого иммунитета против бешенства среди диких плотоядных, в первую очередь — лис, которые являются естественным резервуаром вируса. Вакцину раскладывают наземным способом рабочие группы, в состав которых входят работники государственных ветеринарных учреждений, пользователей лесных и охотничьих угодий и областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

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