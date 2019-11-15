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Начались работы по установке «Нулевого километра»

Опубликовано 19 Ноя 2019

61446-71878590_589653191776774_5670048045576749056_n (1)В Мариуполе начали устанавливать «Нулевой километр». Это новый туристический объект, который расположится у Дома связи на проспекте Мира.

Во многих странах мира — это особый знак, символизирующий начальную точку отсчета дорожных расстояний до различных городов или столиц.

Место расположения объекта выбрали путем голосования. Победителем стала локация у Дома связи. За нее отдали 1095 голосов.

Напоминаем, проект победил в программе мини-грантов по развитию культуры, туризма и спорта на 2019 год.

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