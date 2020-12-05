Над проєктом реконструкції пляжів працюють французькі експерти

Маріуполь з робочим візитом відвідала делегація з Франції. Разом з представниками муніципалітету вони оглянули територію узбережжя міста та обговорили етапи його реконструкції. Нагадаємо, французькі експерти співпрацюють з Маріуполем за трьома напрямками: реалізація проєкту модернізації системи водопостачання міста, реконструкція набережних, допомога у створенні Стратегії розвитку міста до 2030 року.

Начальник відділу інвестицій та управління проєктами Маріупольської міської ради Микола Трифонов зазначив, що від міністерства екології Франції Маріуполь отримав близько 110 тисяч євро фінансової підтримки, а також можливість залучити міжнародних фахівців.

«Наша мета — допомогти Маріуполю у благоустроєм пляжів і набережних. У Франції є багато позитивних прикладів реконструкції пляжів в індустріальних містах. Ми поділимося цим досвідом і запропонуємо практики світового рівня», — розповів представник суспільно-корисного об’єднання «Узбережжя Аквітанії» Мартен Ренар.

Як відзначили експерти, кожен з пляжів має свої особливості, які будуть враховані в роботі. Головна мета — на прикладі міст Європи зробити пляжі Маріуполя комфортними для відпочинку, при цьому зберігши екосистему узбережжя.

«Робочих візитів буде кілька, наступні плануються навесні 2021 року. На їх основі фахівці зроблять оцінку стану узбережжя і морських течій. Після дадуть рекомендації по реконструкції пляжів з урахуванням комфорту відвідувачів і збереження природного ландшафту», — зазначив Микола Трифонов.