Надев маски и прихватив с собой нож, разбойники проникли в дом в новогоднюю ночь

Надев маски и прихватив с собой нож, разбойники попали в дом, где жила прикованная к постели 71-летняя потерпевшая и забрали все, что могло принести хоть какую-то прибыль. В настоящее время все участники нападения задержаны, вещественные доказательства изъяты.

Для того, чтобы злоумышленники не смогли избежать ответственности, сотрудники криминальной полиции Кальмиусского района и областного главка опросили более полусотни ранее судимых лиц, проверили с десяток ломбардов и других мест возможного сбыта похищенного, отработали всю территорию частного сектора, где живет старушка. Как результат — все обидчики доставлены в полицейское отделение и дают показания.

Оказалось, что идея быстрого обогащения пришла к товарищам во время застолья. Чтобы не оставить правоохранителям ни одной зацепки, было решено действовать ночью и закрыть лицо масками. Нож должен был напугать хозяйку и заставить не оказывать сопротивления. С помощью подручных средств повредив замок, нападавшие попали внутрь и вынесли из дома деньги, а также другое имущество, которое затем надеялись сбыть.

Что касается личностей злоумышленников, двое из них — жители Мариуполя, третий является гражданином другого государства, возрастом от 34 до 52 лет. Все — безработные и ранее судимые, кто за имущественные преступления, кто за наркотики или изнасилование.

При осмотре места жительства одного из участников преступной группы изъяты все вещественные доказательства, которые впоследствии будут возвращены владелице. Открыто уголовное производство по ч.3 ст.187 «Разбой, соединенный с проникновением в жилье» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. У полицейских есть все основания полагать, что это не единственное преступление на их счету.